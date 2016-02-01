Соколова (Молчанова) Татьяна Дмитриевна 18.02.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Молчанова) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.02.1932

Дата смерти

01.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1932

Отец: Молчанов Дмитрий Михайлович

Мать: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алексей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Лебедева (Соколова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Александрович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1951

Дочь: Полищук (Соколова) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Александрович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Яковлева (Соколова) Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Александрович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
01.02.2016
Красномайский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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