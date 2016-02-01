Соколова (Молчанова) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1932
Дата смерти01.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Лебедева (Соколова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1951
Дочь: Полищук (Соколова) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Яковлева (Соколова) Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Александрович
Смерть
01.02.2016
Красномайский, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область