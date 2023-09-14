Молчанова Любовь Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Молчанов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Молчанов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.05.1902
Сын: Молчанов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Молчанов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.03.1905
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Молчанов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1907
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Молчанов Михаил Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Зашишевье, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно