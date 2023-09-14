Молчанова Любовь Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова Любовь Романовна

Молчанова Любовь Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Молчанов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Молчанов Михаил Дмитриевич

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1902

Сын: Молчанов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Молчанов Михаил Дмитриевич

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1905

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Молчанов Михаил Дмитриевич

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1907

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Молчанов Михаил Дмитриевич

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зашишевье, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close