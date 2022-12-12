деревня Млево, деревня Млево, Удомельский, Тверская область (на 2019) — Familio

Млево

Удомельский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3165Млево, с. каз.при р. Мсте.353050154196Церковь православная 1. Часовня 1. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Казикинская волость
902. Млево, село бывшее государственное, дворов 63, жителей 385, 2 церкви православных, часовня, лавки, 8 ярмарок

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Казикинская волость
22Млево801

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Удомельский район
109737Млеводеревня57°53'34°34'O-36-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Удомельский
28751000566д Млеводеревня
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