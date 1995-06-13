Ющук (Молчанова) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1942
Дата смерти13.06.1995
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силь Леонард
Развод
Неизвестно
Муж: Силь Леонард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ющук Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ющук) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Ющук Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Силь Леонард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Силь) Светлана Леонардовна
Отец ребёнка: Силь Леонард
Смерть
13.06.1995
Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область