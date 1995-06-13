Ющук (Молчанова) Нина Дмитриевна 04.03.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ющук (Молчанова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.03.1942

Дата смерти

13.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1942

Отец: Молчанов Дмитрий Михайлович

Мать: Молчанова Клавдия Михайловна

Большие Малошевины, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силь Леонард

Развод
Неизвестно

Муж: Силь Леонард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ющук Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ющук) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Ющук Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силь Виктор Леонардович

Отец ребёнка: Силь Леонард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силь) Светлана Леонардовна

Отец ребёнка: Силь Леонард

Смерть
13.06.1995
Выползово, Бологовский муниципальный район, Тверская область

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