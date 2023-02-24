Епифанова Устинья Герасимовна
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Отец: Миронов Герасим Степанович
Мать: Миронова Анна Ивановна
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Сын: Епифанов Поликарп Васильевич
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Дочь: Сорокина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Дочь: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Сын: Епифанов Епифан Васильевич
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Сын: Епифанов Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Дочь: Викулова Евдокия Епифанова
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович