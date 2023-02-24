Епифанова Устинья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова Устинья Герасимовна

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Миронов Герасим Степанович

Мать: Миронова Анна Ивановна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1871

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1872

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1873

Сын: Епифанов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1876

Сын: Епифанов Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Сорокина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Епифанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1884

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1886

Сын: Епифанов Епифан Васильевич

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1888

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1889

Сын: Епифанов Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1892

Дочь: Викулова Евдокия Епифанова

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1894

Сын: Епифанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Епифанов Василий Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Василий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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