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Епифанов Поликарп Васильевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1876

Отец: Епифанов Василий Иосифович

Мать: Епифанова Устинья Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1902

Жена: Епифанова Екатерина Ерастовна

Рождение ребёнка
07.03.1904

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Пелагея Поликарповна

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Епифанов Вов Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Сын: Епифанов Георгий Поликарпович

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1916

Дочь: Вера Поликарповна

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1919

Сын: Епифанов Вов Николай Поликарпович

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Епифанов Вов Владимир Поликарпович

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
153 Бакинский полк
рядовой
Смерть
Неизвестно
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