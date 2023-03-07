Епифанов Поликарп Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1876
Бракосочетание
10.?.1902
Рождение ребёнка
07.03.1904
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Пелагея Поликарповна
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Епифанов Вов Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна
Рождение ребёнка
21.05.1912
Сын: Епифанов Георгий Поликарпович
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна
Рождение ребёнка
02.10.1916
Дочь: Вера Поликарповна
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна
Рождение ребёнка
11.05.1919
Сын: Епифанов Вов Николай Поликарпович
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна
Рождение ребёнка
01.05.1924
Сын: Епифанов Вов Владимир Поликарпович
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Ерастовна
Военная служба
Неизвестно
153 Бакинский полк
рядовой
Смерть
Неизвестно