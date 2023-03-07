Епифанов ВОВ Владимир Поликарпович
Место рождения
Дата рождения01.05.1924
Дата смерти30.01.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Дорожкина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Дорожкина
Смерть
30.01.1989