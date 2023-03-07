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Епифанов ВОВ Владимир Поликарпович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.05.1924

Дата смерти

30.01.1989

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924

Отец: Епифанов Поликарп Васильевич

Мать: Епифанова Екатерина Ерастовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Дорожкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Епифанова Екатерина Дорожкина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.01.1989
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