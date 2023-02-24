Епифанова (Пушкина) Екатерина Ерастовна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения20.11.1881
Дата смертиДо 1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1881
Отец: Пушкин Ераст Павлович
Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1902
Рождение ребёнка
07.03.1904
Дочь: Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Пелагея Поликарповна
Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1909
Сын: Епифанов Вов Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1912
Сын: Епифанов Георгий Поликарпович
Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич
Рождение ребёнка
02.10.1916
Дочь: Вера Поликарповна
Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1919
Сын: Епифанов Вов Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1924
Сын: Епифанов Вов Владимир Поликарпович
Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич
Смерть
До 1981