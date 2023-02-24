Епифанова (Пушкина) Екатерина Ерастовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова (Пушкина) Екатерина Ерастовна

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

20.11.1881

Дата смерти

До 1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1881

Отец: Пушкин Ераст Павлович

Мать: Пушкина Анисья Фёдоровна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1902

Муж: Епифанов Поликарп Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1904

Дочь: Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Пелагея Поликарповна

Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1909

Сын: Епифанов Вов Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Сын: Епифанов Георгий Поликарпович

Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1916

Дочь: Вера Поликарповна

Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1919

Сын: Епифанов Вов Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Епифанов Вов Владимир Поликарпович

Отец ребёнка: Епифанов Поликарп Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1981
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