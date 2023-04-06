Епифанова Екатерина Дорожкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова Екатерина Дорожкина

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Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924

Отец: Дорожкин Егор

Мать: Дорожкина Прасковья

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Вов Владимир Поликарпович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Вов Владимир Поликарпович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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