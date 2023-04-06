Епифанова Екатерина Дорожкина
Место рождения
Дата рождения21.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924
Отец: Дорожкин Егор
Мать: Дорожкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епифанов Вов Владимир Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епифанов Вов Владимир Поликарпович
Смерть
Неизвестно