Дорожкин Егор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дорожкин Егор

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Епифанова Екатерина Егоровна Дорожкина21.01.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.01.1924

Дочь: Епифанова Екатерина Егоровна Дорожкина

Мать ребёнка: Дорожкина Прасковья

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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