Дорожкин Егор
мужской, родился Неизвестно, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Епифанова Екатерина Егоровна Дорожкина21.01.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1924
Дочь: Епифанова Екатерина Егоровна Дорожкина
Мать ребёнка: Дорожкина Прасковья
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно