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Епифанов Прокофий Васильевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1889

Отец: Епифанов Василий Иосифович

Мать: Епифанова Устинья Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.02.1911

Жена: Епифанова Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
29.12.1912

Дочь: Клавдия Прокофьевна

Мать ребёнка: Епифанова Евдокия Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1916

Дочь: Римма Прокофьевна

Мать ребёнка: Епифанова Евдокия Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.11.1919

Сын: Епифанов Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Епифанова Евдокия Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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