Епифанов Прокофий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1889
Бракосочетание
09.02.1911
Рождение ребёнка
29.12.1912
Дочь: Клавдия Прокофьевна
Мать ребёнка: Епифанова Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
13.02.1916
Дочь: Римма Прокофьевна
Мать ребёнка: Епифанова Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
29.11.1919
Сын: Епифанов Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Епифанова Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно