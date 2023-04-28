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Епифанов Епифан Васильевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.05.1886

Дата смерти

До ?.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1886

Отец: Епифанов Василий Иосифович

Мать: Епифанова Устинья Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1906

Жена: Кузнецова Прасковья Марушева

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: Клавдия Епифановна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Епифанов Александр Епифанович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До ?.10.1911
Рождение ребёнка
04.05.1916

Сын: Епифанов Иван Епифанович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Марушева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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