Епифанов Епифан Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1886
Дата смертиДо ?.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1886
Бракосочетание
22.?.1906
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: Клавдия Епифановна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Марушева
Рождение ребёнка
14.10.1911
Сын: Епифанов Александр Епифанович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Марушева
Смерть
До ?.10.1911
Рождение ребёнка
04.05.1916
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Марушева