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Кузнецова Прасковья Марушева

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

10.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1888

Отец: Марушев (унтер-Офицер) Потап Александрович

Мать: Марушева Екатерина Шарикова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.?.1906

Муж: Епифанов Епифан Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: Клавдия Епифановна

Отец ребёнка: Епифанов Епифан Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Епифанов Александр Епифанович

Отец ребёнка: Епифанов Епифан Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1916

Сын: Епифанов Иван Епифанович

Отец ребёнка: Епифанов Епифан Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1920

Муж: Кузнецов Прокофий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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