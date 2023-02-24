Кузнецова Прасковья Марушева
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения10.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1888
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
22.?.1906
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: Клавдия Епифановна
Отец ребёнка: Епифанов Епифан Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1911
Сын: Епифанов Александр Епифанович
Отец ребёнка: Епифанов Епифан Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1916
Отец ребёнка: Епифанов Епифан Васильевич
Бракосочетание
06.?.1920
Смерть
Неизвестно