Кузнецов Прокофий Филиппович
Место рожденияДеревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения01.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.01.1909
Рождение ребёнка
13.03.1910
Дочь: Матрена Прокофьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Фатьянова
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1911
Дочь: Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Фатьянова
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1914
Сын: Кузнецов Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Фатьянова
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1916
Дочь: Валентина Прокофьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Фатьянова
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1920
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно