Кузнецов Прокофий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Прокофий Филиппович

Кузнецов Прокофий Филиппович

avatar

Место рождения

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

01.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888

Отец: Кузнецов Филипп Васильевич

Мать: Кузнецова Пелагея Ильинична

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Кузнецова Клавдия Фатьянова

Рождение ребёнка
13.03.1910

Дочь: Матрена Прокофьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Фатьянова

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1911

Дочь: Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Фатьянова

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1914

Сын: Кузнецов Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Фатьянова

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1916

Дочь: Валентина Прокофьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Фатьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1920

Жена: Кузнецова Прасковья Марушева

Развод
Неизвестно

Жена: Кузнецова Клавдия Фатьянова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close