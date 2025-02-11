Кузнецова Пелагея Ильинична
женский, родилась 03.10.1864, Зыково, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьКузнецова Варвара КирилловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецов Филипп ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
(Кузнецова) Ольга Филипповна1882 г.р.
Кузнецов Семен Филиппович09.04.1886 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1864
Отец: не указан
Зыково, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Кузнецова) Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1886
Сын: Кузнецов Семен Филиппович
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Кузнецов Прокофий Филиппович
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1891
Дочь: Фомина (Кузнецова) Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1894
Сын: Кузнецов Филипп Филиппович
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно