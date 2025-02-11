Кузнецова Пелагея Ильинична 03.10.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецова Пелагея Ильинична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.10.1864, Зыково, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Кузнецова Варвара КирилловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузнецов Филипп ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
(Кузнецова) Ольга Филипповна1882 г.р.
Кузнецов Семен Филиппович09.04.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1864

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Варвара Кирилловна

Зыково, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Кузнецова) Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.04.1886

Сын: Кузнецов Семен Филиппович

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Кузнецов Прокофий Филиппович

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.10.1891

Дочь: Фомина (Кузнецова) Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Кузнецов Филипп Филиппович

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Васильевич

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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