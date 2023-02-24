Кузнецов Филипп Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Филипп Филиппович

Кузнецов Филипп Филиппович

avatar

Место рождения

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

07.11.1894

Дата смерти

30.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894

Отец: Кузнецов Филипп Васильевич

Мать: Кузнецова Пелагея Ильинична

Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
30.05.1897
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close