Кузнецов Филипп Филиппович
Место рожденияДеревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения07.11.1894
Дата смерти30.05.1897
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
30.05.1897
Деревня Маловка , Новоспасская волость , Сызранский уезд , Симбирская губерния