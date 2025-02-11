Кузнецов Филипп Васильевич
мужской, родился Неизвестно, Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Кузнецова Пелагея Ильинична03.10.1864 г.р.
Дети
(Кузнецова) Ольга Филипповна1882 г.р.
Кузнецов Семен Филиппович09.04.1886 г.р.Показать еще 3
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Кузнецова) Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
09.04.1886
Сын: Кузнецов Семен Филиппович
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
01.12.1888
Сын: Кузнецов Прокофий Филиппович
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
16.10.1891
Дочь: Фомина (Кузнецова) Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
07.11.1894
Сын: Кузнецов Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична
Смерть
Неизвестно