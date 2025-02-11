Кузнецов Филипп Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Филипп Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Кузнецова Пелагея Ильинична03.10.1864 г.р.
Дети
(Кузнецова) Ольга Филипповна1882 г.р.
Кузнецов Семен Филиппович09.04.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Кузнецова) Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.04.1886

Сын: Кузнецов Семен Филиппович

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Кузнецов Прокофий Филиппович

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.10.1891

Дочь: Фомина (Кузнецова) Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Кузнецов Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Кузнецова Пелагея Ильинична

Маловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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