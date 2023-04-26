Кузнецова Варвара Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1864
Дочь: Кузнецова Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Иванович
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Егор Ильич
Отец ребёнка: Кузнецов Илья Иванович
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния