Кузнецова Варвара Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Варвара Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1864

Дочь: Кузнецова Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Иванович

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Егор Ильич

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Иванович

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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