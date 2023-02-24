Кузнецов Егор Ильич
Место рожденияДеревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Степанида Акимовна
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно