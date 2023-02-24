Кузнецов Егор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Егор Ильич

Кузнецов Егор Ильич

avatar

Место рождения

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Илья Иванович

Мать: Кузнецова Варвара Кирилловна

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Степанида Акимовна

Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Степанида Акимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close