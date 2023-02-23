Кузнецова Степанида Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Ильич
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Егор Ильич
Смерть
Неизвестно
Деревня Зыково , Сызранский уезд , Симбирская губерния