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Епифанов Яков Васильевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1873

Отец: Епифанов Василий Иосифович

Мать: Епифанова Устинья Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1894

Жена: Епифанова Агриппина Батюшкова

Рождение ребёнка
04.09.1895

Сын: Епифанов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Епифанов Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1901

Дочь: Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1902

Дочь: Екатерина Епифанова

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1905

Сын: Епифанов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1906

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1910

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1913

Сын: Епифанов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Епифанов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1916

Сын: Епифанов Вов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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