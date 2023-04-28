Епифанов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Епифанов Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Сын: Епифанов Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Дочь: Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Дочь: Екатерина Епифанова
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Сын: Епифанов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Сын: Епифанов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Сын: Епифанов Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова
Сын: Епифанов Вов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Епифанова Агриппина Батюшкова