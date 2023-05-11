Миронов Герасим Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Епифанова Устинья Герасимовна
Мать ребёнка: Миронова Анна Ивановна
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Миронова Мавра Герасимовна
Мать ребёнка: Миронова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Галаева Февронья Миронова
Мать ребёнка: Миронова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1871
Дочь: Гликерия Герасимовна
Мать ребёнка: Миронова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно