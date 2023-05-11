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Миронов Герасим Степанович

Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Епифанова Устинья Герасимовна

Мать ребёнка: Миронова Анна Ивановна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Миронова Мавра Герасимовна

Мать ребёнка: Миронова Анна Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Галаева Февронья Миронова

Мать ребёнка: Миронова Анна Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.04.1871

Дочь: Гликерия Герасимовна

Мать ребёнка: Миронова Анна Ивановна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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