Епифанов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1879
Бракосочетание
10.11.1899
Рождение ребёнка
20.10.1901
Сын: Епифанов Илларион Петрович
Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина
Рождение ребёнка
04.06.1903
Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина
Рождение ребёнка
16.07.1908
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина
Рождение ребёнка
25.02.1911
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина
Рождение ребёнка
01.06.1913
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина
Рождение ребёнка
21.12.1915
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина
Смерть
Неизвестно