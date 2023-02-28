Епифанов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанов Петр Васильевич

Епифанов Петр Васильевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1879

Отец: Епифанов Василий Иосифович

Мать: Епифанова Устинья Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Епифанова Зиновия Стешина

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Епифанов Илларион Петрович

Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.06.1903

Сын: Епифанов Федор Петрович

Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1908

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1913

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1915

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Епифанова Зиновия Стешина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close