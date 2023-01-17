Сорокина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Анна Васильевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.12.1877

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1877

Отец: Епифанов Василий Иосифович

Мать: Епифанова Устинья Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1899

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1899

Муж: Сорокин Петр Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1900

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1902

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1903

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1905

Сын: Сорокин Николай Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1908

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1909

Сын: Сорокин Василий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1911

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1914

Сын: Сорокин Вов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1914
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