Сорокина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1877
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1877
Рождение ребёнка
02.12.1899
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Бракосочетание
27.?.1899
Рождение ребёнка
02.12.1900
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1902
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Рождение ребёнка
11.12.1903
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Рождение ребёнка
01.12.1905
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Рождение ребёнка
28.02.1908
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Рождение ребёнка
20.12.1909
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Рождение ребёнка
18.01.1911
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1914
Сын: Сорокин Вов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Сорокин Петр Павлович
Смерть
После 1914