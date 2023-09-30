Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Башев Феодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башев Иван Федорович
Отец ребёнка: Башев Феодор
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Башев Феодор
Рождение ребёнка
1879
Сын: Башев Яков Федорович
Отец ребёнка: Башев Феодор
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Башев Феодор
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Башев Феодор