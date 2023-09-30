Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башев Даниил Федорович

Отец ребёнка: Башев Феодор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башев Иван Федорович

Отец ребёнка: Башев Феодор

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Путятова (Башева ? под вопросом мать Ивана и Григория) Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Башев Феодор

Рождение ребёнка
1878

Сын: Башев Федор Федорович

Отец ребёнка: Башев Феодор

Рождение ребёнка
1879

Сын: Башев Яков Федорович

Отец ребёнка: Башев Феодор

Рождение ребёнка
1886

Сын: Башев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Башев Феодор

Рождение ребёнка
1890

Сын: Башев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Башев Феодор

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