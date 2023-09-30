Башев Даниил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башев Феодор
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Башева) Фёкла Данииловна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: (Башева) Параскева Данииловна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Мария Федоровна