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Башев Даниил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башев Феодор

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Башева) Фёкла Данииловна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башев Михаил Даниилович

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Башев Василий Данилович

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: (Башева) Параскева Данииловна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Башев Григорий Данилович

Мать ребёнка: Мария Федоровна

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