Башев Михаил Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башев Даниил Федорович
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Ефимия Карповна
Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимия Карповна