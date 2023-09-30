Башев Михаил Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башев Михаил Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1875 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башев Даниил Федорович

Мать: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Башев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Ефимия Карповна

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимия Карповна

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