Ефимия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Башев Михаил Даниилович
Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башев Михаил Даниилович