Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Башева) Фёкла Данииловна

Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башев Михаил Даниилович

Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Башев Василий Данилович

Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: (Башева) Параскева Данииловна

Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Башев Григорий Данилович

Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович

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