Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Башева) Фёкла Данииловна
Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: (Башева) Параскева Данииловна
Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Башев Даниил Федорович