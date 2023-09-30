Башев Феодор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башев Иван Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Башев Яков Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Евдокия Павловна