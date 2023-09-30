Башев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башев Феодор
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Башев Федор Иванович
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Башева) Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Башева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна