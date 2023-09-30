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Башев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башев Феодор

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Башев Федор Иванович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Башев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Башева) Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Башева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Башев Александр Иванович

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

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