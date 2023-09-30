Башев Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башев Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Башев Феодор

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
?.05.1907

Сын: Башев Георгий Андреевич

Мать ребёнка: (Шалюта) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Башева) Александра Андреевна

Мать ребёнка: (Шалюта) Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Башев) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: (Шалюта) Евдокия Тимофеевна

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