Башев Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Башев Феодор
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
?.05.1907
Мать ребёнка: (Шалюта) Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Башева) Александра Андреевна
Мать ребёнка: (Шалюта) Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Башев) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: (Шалюта) Евдокия Тимофеевна