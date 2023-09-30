Башев Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Башев Феодор
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Башева) Ефросиния Яковлевна
Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Башева) Аграфена Яковлевна
Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Башева) Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Башева) Вера Яковлевна
Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна