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Башев Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Башев Феодор

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Башева) Ефросиния Яковлевна

Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Башев Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Башева) Аграфена Яковлевна

Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Башева) Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Башева) Вера Яковлевна

Мать ребёнка: (Лях) Татьяна Куприяновна

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