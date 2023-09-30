Путятова (Башева ? под вопросом мать Ивана и Григория) Пелагия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Башев Феодор
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Путятов Филипп Венедиктович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Путятов Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Путятов Филипп Венедиктович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Путятов Филипп Венедиктович
Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область