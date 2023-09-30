Путятова (Башева ? под вопросом мать Ивана и Григория) Пелагия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятова (Башева ? под вопросом мать Ивана и Григория) Пелагия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Башев Феодор

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Путятов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Путятов Филипп Венедиктович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Путятов Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Путятов Филипп Венедиктович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Путятов Иаков Филлипович

Отец ребёнка: Путятов Филипп Венедиктович

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
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