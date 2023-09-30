Путятов Филипп Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Путятов Венедикт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Путятова (Башева ? под вопросом мать Ивана и Григория) Пелагия Федоровна
Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1943