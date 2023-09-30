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Путятов Филипп Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Путятов Венедикт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Путятов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Путятова (Башева ? под вопросом мать Ивана и Григория) Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Путятов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Путятова (Башева ? под вопросом мать Ивана и Григория) Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Путятов Иаков Филлипович

Мать ребёнка: Путятова (Башева ? под вопросом мать Ивана и Григория) Пелагия Федоровна

Натальинский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1943

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