Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

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Место рождения

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

24.04.1908

Дата смерти

19.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1908

Отец: Пономаренко Семен Трофимович

Мать: Пономаренко Феодосия Даминиановна

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Денисова Лилия Васильевна

Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.1939

Дочь: Козловская Роза Васильевна

Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Апрелов Младенец Васильев

Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
?.07.1941
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
1941-11.1945 19 запасная стрелковая бригада 13 учебный полк тяжелосамоходной артиллерии
Вступление в партию
?.11.1941
Военная награда
23.05.1946
Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Медаль» За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»
Рождение ребёнка
23.09.1946

Сын: Апрелов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
04.11.1946

Жена: Апрелова Нина Васильевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.10.1949

Сын: Апрелов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.07.1951

Дочь: Трауц Нина Васильевна

Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна

Перекопное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
19.11.1975
Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Похоронен на старом кладбище