Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения24.04.1908
Дата смерти19.11.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1908
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Денисова Лилия Васильевна
Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1939
Дочь: Козловская Роза Васильевна
Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Апрелов Младенец Васильев
Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна
Военная служба
?.07.1941
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
1941-11.1945 19 запасная стрелковая бригада 13 учебный полк тяжелосамоходной артиллерии
Вступление в партию
?.11.1941
Военная награда
23.05.1946
Медаль» За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»
Рождение ребёнка
23.09.1946
Сын: Апрелов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна
Бракосочетание
04.11.1946
Жена: Апрелова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1949
Сын: Апрелов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
08.07.1951
Дочь: Трауц Нина Васильевна
Мать ребёнка: Апрелова Нина Васильевна
Перекопное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
19.11.1975
Похоронен на старом кладбище