Апрелова (Маркина) Нина Васильевна 14.06.1911 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Апрелова (Маркина) Нина Васильевна

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Место рождения

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.06.1911 ст.

Дата смерти

12.02.1998

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1911 ст.

Отец: Маркин Василий Матвеев

Мать: Маркина (Захарова) Анна Григорьевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
19.06.1911 ст.
Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Московская губернии Серпуховская уезд село Ступино- Андрей Григорьев Захаров Тамбовской губернии Тимниковский уезд село Мотчзлей- Акилина Антонова Шилкина
Рождение ребёнка
07.03.1937

Дочь: Денисова (Апрелова) Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.1939

Дочь: Козловская (Апрелова) Роза Васильевна

Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.11.1942

Сын: Апрелов Владимир Васильев

Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.09.1946

Сын: Апрелов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
04.11.1946

Муж: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.10.1949

Сын: Апрелов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.07.1951

Дочь: Трауц (Апрелова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

Перекопное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.02.1998
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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