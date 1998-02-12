Апрелова (Маркина) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1911 ст.
Дата смерти12.02.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1911 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
19.06.1911 ст.
Восприемники: Московская губернии Серпуховская уезд село Ступино- Андрей Григорьев Захаров Тамбовской губернии Тимниковский уезд село Мотчзлей- Акилина Антонова Шилкина
Рождение ребёнка
07.03.1937
Дочь: Денисова (Апрелова) Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович
Рождение ребёнка
01.04.1939
Дочь: Козловская (Апрелова) Роза Васильевна
Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович
Рождение ребёнка
23.11.1942
Сын: Апрелов Владимир Васильев
Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1946
Сын: Апрелов Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович
Бракосочетание
04.11.1946
Рождение ребёнка
21.10.1949
Сын: Апрелов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович
Рождение ребёнка
08.07.1951
Дочь: Трауц (Апрелова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович
Перекопное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.02.1998
Саратов, город Саратов, Саратовская область