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Апрелов Валерий Васильевич

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Место рождения

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.09.1946

Дата смерти

26.07.2012

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1946

Отец: Апрелов (Пономаренко) Василий Семенович

Мать: Апрелова (Маркина) Нина Васильевна

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.2012
Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

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