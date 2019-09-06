Трауц (Апрелова) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1951
Дата смерти06.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1951
Рождение ребёнка
13.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трауц Борис Витальевич
Рождение ребёнка
23.04.1975
Отец ребёнка: Трауц Борис Витальевич
Бракосочетание
23.06.2000
Смерть
06.09.2019
Похоронена на Старом Елшанском Кладбище Участок 123а