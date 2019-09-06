Трауц (Апрелова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трауц (Апрелова) Нина Васильевна

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Место рождения

Перекопное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.07.1951

Дата смерти

06.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1951

Отец: Апрелов Василий Семенович

Мать: Апрелова Нина Васильевна

Перекопное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трауц Борис Витальевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.04.1975

Сын: Трауц Виталий Борисович

Отец ребёнка: Трауц Борис Витальевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
23.06.2000

Муж: Трауц Борис Витальевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
06.09.2019
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Похоронена на Старом Елшанском Кладбище Участок 123а