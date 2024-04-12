Маркина (Касичкина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Касичкина) Анна Григорьевна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Таланова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Маркова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.06.1911 ст.

Дочь: Апрелова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.02.1914

Сын: Маркин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.12.1918

Сын: Маркин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкашина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев

Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Василий Матвеев

Смерть
04.08.1951
Ершов, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
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