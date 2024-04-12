Маркина (Касичкина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.08.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Таланова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Маркова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
14.06.1911 ст.
Дочь: Апрелова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
14.02.1914
Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
23.12.1918
Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкашина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Маркин Василий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1951