Пономаренко Феодосия Даминиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономаренко Феодосия Даминиановна

Пономаренко Феодосия Даминиановна

Место рождения

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Галицкая Евфросиния Семёновна

Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.05.1899

Сын: Пономаренко Михаил Семенович

Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.04.1908

Сын: Апрелов Василий Семенович

Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Слезкина Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович

Новоряженка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаренко Николай Семенович

Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаренко Семен Трофимович

Смерть
Неизвестно
Новоряженка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close