Пономаренко Феодосия Даминиановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Галицкая Евфросиния Семёновна
Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович
Рождение ребёнка
?.05.1899
Сын: Пономаренко Михаил Семенович
Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович
Рождение ребёнка
24.04.1908
Сын: Апрелов Василий Семенович
Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Слезкина Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаренко Николай Семенович
Отец ребёнка: Пономаренко Семен Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно