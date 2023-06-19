Пономаренко Семен Трофимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Галицкая Евфросиния Семёновна
Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна
Рождение ребёнка
?.05.1899
Сын: Пономаренко Михаил Семенович
Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пономаренко Иван Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1908
Сын: Апрелов Василий Семенович
Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Слезкина Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаренко Николай Семенович
Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно