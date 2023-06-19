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Пономаренко Семен Трофимович

Место рождения

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономаренко Трофим Фролович

Мать: Пономаренко Алена Григорьева

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Галицкая Евфросиния Семёновна

Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.05.1899

Сын: Пономаренко Михаил Семенович

Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Пономаренко Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.04.1908

Сын: Апрелов Василий Семенович

Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Слезкина Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна

Новоряженка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаренко Николай Семенович

Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Даминиановна

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Феодосия Даминиановна

Смерть
Неизвестно
Новоряженка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область