Пономаренко Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Пономаренко Семен Трофимович
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной Войны 2 степени
Вступление в колхоз
19.02.1927
Марьевка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Избран в члены сельского совета
Смерть
Неизвестно