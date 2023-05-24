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Пономаренко Иван Семенович

Место рождения

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Пономаренко Семен Трофимович

Мать: не указана

Ряженое, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной Войны 2 степени
Вступление в колхоз
19.02.1927
Марьевка, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Избран в члены сельского совета
Смерть
Неизвестно

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