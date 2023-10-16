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Головушкин Павел Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Головушкин Никандр Иванов

Мать: Евлампия Екимова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Головушкин Гурий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Головушкина Фиоктиста Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Головушкин Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Головушкин Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Головушкина Афанасия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Красотина Евлампия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Кузьма Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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