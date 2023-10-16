Головушкин Павел Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Головушкин Никандр Иванов
Мать: Евлампия Екимова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Головушкин Гурий Павлович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Головушкина Фиоктиста Павловна
Рождение ребёнка
1864
Рождение ребёнка
1865
Сын: Головушкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Головушкина Афанасия Павловна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Красотина Евлампия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Дмитрий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно