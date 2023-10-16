Красотина (Головушкина) Евлампия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красотина (Головушкина) Евлампия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Головушкин Павел Никандрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красотин Михаил

Отец ребёнка: Красотин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красотин Николай

Отец ребёнка: Красотин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красотин Павел

Отец ребёнка: Красотин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красотина Анна

Отец ребёнка: Красотин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красотина Варвара

Отец ребёнка: Красотин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красотин ?

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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