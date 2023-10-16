Красотина (Головушкина) Евлампия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Головушкин Павел Никандрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красотин Михаил
Отец ребёнка: Красотин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красотин Николай
Отец ребёнка: Красотин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красотин Павел
Отец ребёнка: Красотин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красотина Анна
Отец ребёнка: Красотин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красотина Варвара
Отец ребёнка: Красотин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красотин ?
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно