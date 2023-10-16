Евлампия Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Головушкин Евграф Никандрович
Отец ребёнка: Головушкин Никандр Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Головушкин Павел Никандрович
Отец ребёнка: Головушкин Никандр Иванов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Устинья Никандровна
Отец ребёнка: Головушкин Никандр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольнова Анна Никандровна
Отец ребёнка: Головушкин Никандр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1877