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Евлампия Екимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Головушкин Евграф Никандрович

Отец ребёнка: Головушкин Никандр Иванов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Головушкин Павел Никандрович

Отец ребёнка: Головушкин Никандр Иванов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Устинья Никандровна

Отец ребёнка: Головушкин Никандр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольнова Анна Никандровна

Отец ребёнка: Головушкин Никандр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головушкин Никандр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1877
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