Головушкин Никандр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиМежду 1860 и 1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Головушкин Иван
Рождение ребёнка
1834
Сын: Головушкин Евграф Никандрович
Мать ребёнка: Евлампия Екимова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Головушкин Павел Никандрович
Мать ребёнка: Евлампия Екимова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Устинья Никандровна
Мать ребёнка: Евлампия Екимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольнова Анна Никандровна
Мать ребёнка: Евлампия Екимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлампия Екимова
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1860 и 1877