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Головушкин Никандр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Между 1860 и 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Головушкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Головушкин Евграф Никандрович

Мать ребёнка: Евлампия Екимова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Головушкин Павел Никандрович

Мать ребёнка: Евлампия Екимова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Устинья Никандровна

Мать ребёнка: Евлампия Екимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольнова Анна Никандровна

Мать ребёнка: Евлампия Екимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампия Екимова

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1860 и 1877
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