Вольнова (Головушкина) Анна Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольнова (Головушкина) Анна Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головушкин Никандр Иванов

Мать: Евлампия Екимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Вольнов Николай Палладьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вольнов Николай Палладьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вольнов Николай Палладьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольнов Николай Палладьевич

Смерть
Неизвестно
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