Вольнова (Головушкина) Анна Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головушкин Никандр Иванов
Мать: Евлампия Екимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Вольнов Николай Палладьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вольнов Николай Палладьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вольнов Николай Палладьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно