Головушкин Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головушкин Павел Никандрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Головушкин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно