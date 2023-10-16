Головушкин Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головушкин Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головушкин Павел Никандрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Головушкин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Головушкина Степанида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головушкина Степанида Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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