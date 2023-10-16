Головушкин Гурий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Головушкин Павел Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Гурьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Алексей Гурьянович
Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно