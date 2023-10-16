Головушкин Гурий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головушкин Гурий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Головушкин Павел Никандрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Гурьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Алексей Гурьянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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